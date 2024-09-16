Задержаны двое несовершеннолетних поджигателей авто ВСУ в Киеве и Краматорске

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух 16-летних поджигателей авто Сил обороны, выполнявших заказы российских спецслужб в Киеве и Краматорске. Со ссылкой на пресс-центр СБУ, сообщает Левый берег.

Злоумышленники "охотились" на внедорожники ВСУ, оборудованные под выполнение боевых задач на передовой. Сначала они находили потенциальные цели и согласовывали их со своими российскими кураторами.

t.me/SBUkr

Затем поджигатели прибывали на места парковки военных авто и поджигали их, используя бензин и легковоспламеняющиеся смеси.

"Для "отчета" перед оккупантами фигуранты снимали возгорание на камеры своих телефонов, надеясь на "легкий заработок". Впрочем, ни один из поджигателей не дождался обещанных денег от рашистов" , - говорится в сообщении ведомства.

В частности, в Киеве правоохранители задержали 16-летнего фигуранта, приехавшего из Черкасской области, чтобы осуществить серию поджогов военных авто в столице.

Для "тестовой" задачи молодой человек должен был сжечь внедорожник, который волонтеры приобрели для одной из воюющих на восточном фронте боевых бригад ВСУ. Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника "по горячим следам".

t.me/SBUkr

В Донецкой области СБУ и Нацполиция задержали жителя Краматорска, который также хотел "заработать" на поджогах Сил обороны. Сразу после первой попытки уничтожить внедорожник украинского воина, Служба безопасности задержала молодого человека и изъяла у него средства поджога.

В настоящее время обоим фигурантам доложено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Задержанным грозит до 8 лет тюрьмы.