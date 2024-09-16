Задержаны двое несовершеннолетних поджигателей авто ВСУ в Киеве и Краматорске
Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух 16-летних поджигателей авто Сил обороны, выполнявших заказы российских спецслужб в Киеве и Краматорске. Со ссылкой на пресс-центр СБУ, сообщает Левый берег.
Злоумышленники "охотились" на внедорожники ВСУ, оборудованные под выполнение боевых задач на передовой. Сначала они находили потенциальные цели и согласовывали их со своими российскими кураторами.
Затем поджигатели прибывали на места парковки военных авто и поджигали их, используя бензин и легковоспламеняющиеся смеси.
"Для "отчета" перед оккупантами фигуранты снимали возгорание на камеры своих телефонов, надеясь на "легкий заработок". Впрочем, ни один из поджигателей не дождался обещанных денег от рашистов", - говорится в сообщении ведомства.
В частности, в Киеве правоохранители задержали 16-летнего фигуранта, приехавшего из Черкасской области, чтобы осуществить серию поджогов военных авто в столице.
Для "тестовой" задачи молодой человек должен был сжечь внедорожник, который волонтеры приобрели для одной из воюющих на восточном фронте боевых бригад ВСУ. Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника "по горячим следам".
В Донецкой области СБУ и Нацполиция задержали жителя Краматорска, который также хотел "заработать" на поджогах Сил обороны. Сразу после первой попытки уничтожить внедорожник украинского воина, Служба безопасности задержала молодого человека и изъяла у него средства поджога.
В настоящее время обоим фигурантам доложено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).
Задержанным грозит до 8 лет тюрьмы.