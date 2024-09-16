Влада Курської області оголосила обов'язкову евакуацію ще у двох районах

У понеділок, 16 вересня, у двох районах Курської області оголосили обов'язкову евакуацію. Про це заявив російський губернатор Курської області Олексій Смірнов, повідомляє Новое время.

Евакуацію оголосили в Рильському і Хомутовському районах, які розташовані в 15-кілометровій зоні від кордону з Україною. Російська влада заявила, що евакуація необхідна нібито з метою безпеки.

Раніше російська влада оголосила евакуацію в Глушківському, Великосолдатському та Біловському районах Курської області, а також Красноярузькому районі Бєлгородської області, які межують з Україною.