Власти Курской области объявили обязательную эвакуацию еще в двух районах

В понедельник, 16 сентября, в двух районах Курской области объявили обязательную эвакуацию. Об этом заявил российский губернатор Курской области Алексей Смирнов, сообщает Новое время.

Эвакуацию объявили в Рыльском и Хомутовском районах, которые находятся в 15-километровой зоне от границы с Украиной. Российские власти заявили, что эвакуация необходима якобы в целях безопасности.

Ранее российские власти объявили эвакуацию в Глушковском, Большесолдатском и Беловском районах Курской области, а также Краснояружском районе Белгородской области, которые граничат с Украиной.