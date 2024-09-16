В Україні повертають часткові перевірки нехарчової продукції

Кабінет міністрів України частково поновив планові перевірки деяких видів нехарчової продукції, яка може бути небезпечною для споживачів. ﻿З посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, повідомляє Економічна правда.

Йдеться про дитячі іграшки, ліфти та ліфтове обладнання, електричні та електронні пристрої, обігрівачі та інші товари.

Як зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев, майже від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну діяв мораторій на перевірки нехарчової продукції. Зараз державний контроль частково повертається.

"Водночас Міністерство економіки України та Рада бізнес-омбудсмена моніторитимуть дотримання норм чинного законодавства та прозорість роботи органів державного ринкового нагляду під час перевірок бізнесу. Це рішення є також вимогою європейських партнерів" , — зазначив Соболев.

Згідно з повідомленням, планові перевірки органів державного нагляду будуть стосуватися: