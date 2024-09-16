В Украине возвращают частичные проверки непищевой продукции

Кабинет министров Украины частично возобновил плановые проверки некоторых видов непищевой продукции, которая может быть опасной для потребителей. Со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, сообщает Экономическая правда.

Речь идет о детских игрушках, лифтах и лифтовом оборудовании, электрических и электронных устройствах, обогревателях и других товарах.

Как отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев, почти с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину действовал мораторий на проверки непищевой продукции. Сейчас государственный контроль частично возвращается.

"В то же время Министерство экономики Украины и Совет бизнес-омбудсмена будут мониторить соблюдение норм действующего законодательства и прозрачность работы органов государственного рыночного надзора при проверках бизнеса. Это решение является также требованием европейских партнеров" , - отметил Соболев.

Согласно сообщению, плановые проверки органов государственного надзора будут касаться: