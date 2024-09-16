На Курщині кожен день діємо саме так, як передбачали - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів за день декілька розмов із Головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським щодо ситуації на фронті, зокрема, на Курахівському та Покровському напрямках і в Курській області РФ, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні майже весь день – воєнні питання передусім. Була доповідь Головкома Сирського – тривала розмова на початку дня, щойно говорили з ним за підсумками дня» , - зазначив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За словами глави держави, на фронті від початку доби відбулось більше сотні боїв. Найбільше на Курахівському та Покровському напрямках, де українські воїни захищають позиції.

«Окремо й детально – щодо Курської операції, і кожен день діємо саме так, як передбачали» , - запевнив Зеленський.

Він висловив слова вдячності кожній нашій бригаді, кожному підрозділу за злагоджені кроки й реальну стійкість.

Водночас Президент повідомив, що підписав сьогодні кілька указів про відзначення воїнів, учасників Курської операції, державними нагородами.