На Курщині кожен день діємо саме так, як передбачали - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів за день декілька розмов із Головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським щодо ситуації на фронті, зокрема, на Курахівському та Покровському напрямках і в Курській області РФ, повідомляє Укрінформ.
«Сьогодні майже весь день – воєнні питання передусім. Була доповідь Головкома Сирського – тривала розмова на початку дня, щойно говорили з ним за підсумками дня», - зазначив Зеленський у вечірньому відеозверненні.
За словами глави держави, на фронті від початку доби відбулось більше сотні боїв. Найбільше на Курахівському та Покровському напрямках, де українські воїни захищають позиції.
«Окремо й детально – щодо Курської операції, і кожен день діємо саме так, як передбачали», - запевнив Зеленський.
Він висловив слова вдячності кожній нашій бригаді, кожному підрозділу за злагоджені кроки й реальну стійкість.
Водночас Президент повідомив, що підписав сьогодні кілька указів про відзначення воїнів, учасників Курської операції, державними нагородами.