На Курщине каждый день действуем именно так, как предполагали – Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел за день несколько разговоров с Главнокомандующим Вооруженных сил Александром Сирским о ситуации на фронте, в частности, на Кураховском и Покровском направлениях и в Курской области РФ, сообщает Укринформ.

«Сегодня почти весь день - военные вопросы в первую очередь. Был доклад Главкома Сырского - длительный разговор в начале дня, только что говорили с ним по итогам дня», - отметил Зеленский в вечернем видеообращении.

По словам главы государства, на фронте с начала суток состоялось более сотни боев. Больше всего на Кураховском и Покровском направлениях, где украинские воины защищают позиции.

«Отдельно и подробно - по Курской операции, и каждый день действуем именно так, как предполагали» , - заверил Зеленский.

Он выразил слова благодарности каждой нашей бригаде, каждому подразделению за слаженные шаги и реальную стойкость.

В то же время Президент сообщил, что подписал сегодня несколько указов о награждении воинов, участников Курской операции, государственными наградами.