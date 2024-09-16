У ДПСУ розповіли, чи вистачить військ у РФ для наступу з Білорусі

Кількість російських військ, яка знаходиться в Білорусі, не загрожує Україні новим вторгненням﻿. Про це в ефірі заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє Ділова столиця.

Відомо, що Росія під виглядом навчань тримала у Білорусі 10-12 тисяч військових.

"Та кількість російських військових, яка ще можливо залишається на території Білорусі, а це більше такі логістичні підрозділи, вони загрози Україні не несуть. Але за тим, що відбувається на території Білорусі, наскільки ситуація може змінюватись, чи не спробує Росія перекинути свої підрозділи, активно стежать розвідники" , — зазначив Демченко.

Він додав, що Білорусь зараз проводить навчання на кордоні з Литвою та Польщею.

"Білорусь постійно на різних напрямках проводить щось подібне, щоб нагнітати ситуацію, показувати, що вони є сильною, здатна протистояти загрозам, хоча ніхто Білорусі не загрожує" , – наголосив речник ДПСУ.

Наразі не спостерігається переміщення техніки та військових біля кордону з Україною.