В ГПСУ рассказали, хватит ли войск у РФ для наступления из Беларуси
Количество российских войск, которое находится в Беларуси, не угрожает Украине новым вторжением. Об этом в эфире заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Деловая столица.
Известно, что Россия под видом учений держала в Беларуси 10-12 тысяч военных.
"То количество российских военных, которое еще возможно остается на территории Беларуси, а это больше такие логистические подразделения, они угрозы Украине не несут. Но за происходящим на территории Беларуси насколько ситуация может изменяться, не попытается ли Россия перебросить свои подразделения, активно следят разведчики", — отметил Демченко.
Он добавил, что Беларусь сейчас проводит учения на границе с Литвой и Польшей.
"Беларусь постоянно на разных направлениях проводит нечто подобное, чтобы нагнетать ситуацию, показывать, что они сильны, способны противостоять угрозам, хотя никто Беларуси не угрожает", — подчеркнул спикер ГНСУ.
Пока не наблюдается перемещение техники и военных у границы с Украиной.
"Но их количество существенной угрозы на данный момент не несет. Мы должны быть готовы к любым ситуациям. Если Россия все-таки дожмет Беларусь, чтобы та более масштабно присоединилась к войне против Украины, то нельзя исключать создание провокаций на границе, создание каких-либо других ситуаций", – резюмировал Демченко.