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В ГПСУ рассказали, хватит ли войск у РФ для наступления из Беларуси

В ГПСУ рассказали, хватит ли войск у РФ для наступления из Беларуси
Фото: Facebook.DPSUkraine

Количество российских войск, которое находится в Беларуси, не угрожает Украине новым вторжением﻿. Об этом в эфире заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Деловая столица.

Известно, что Россия под видом учений держала в Беларуси 10-12 тысяч военных.

"То количество российских военных, которое еще возможно остается на территории Беларуси, а это больше такие логистические подразделения, они угрозы Украине не несут. Но за происходящим на территории Беларуси насколько ситуация может изменяться, не попытается ли Россия перебросить свои подразделения, активно следят разведчики", — отметил Демченко.

Он добавил, что Беларусь сейчас проводит учения на границе с Литвой и Польшей.

"Беларусь постоянно на разных направлениях проводит нечто подобное, чтобы нагнетать ситуацию, показывать, что они сильны, способны противостоять угрозам, хотя никто Беларуси не угрожает", — подчеркнул спикер ГНСУ.

Пока не наблюдается перемещение техники и военных у границы с Украиной.

"Но их количество существенной угрозы на данный момент не несет. Мы должны быть готовы к любым ситуациям. Если Россия все-таки дожмет Беларусь, чтобы та более масштабно присоединилась к войне против Украины, то нельзя исключать создание провокаций на границе, создание каких-либо других ситуаций", – резюмировал Демченко.

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