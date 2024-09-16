У Нідерландах закликали збивати БПЛА та ракети над територією країн НАТО

Глава оборонного відомства Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що Альянс повинен перехоплювати дрони і ракети, що порушують його повітряний простір. Про це він заявив у соцмережі Х після зустрічі зі своїм литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом, повідомляє Цензор.НЕТ.

Брекельманс зазначив, що порушення Росією повітряного простору країн НАТО "є неприйнятним і небезпечним".

"Наша відповідь має бути чіткою. Безпілотники і ракети, що входять в наш повітряний простір, мають бути виявлені і перехоплені. В разі потреби НАТО має надати підтримку окремим членам Альянсу" , - наголосив нідерандський урядовець.



