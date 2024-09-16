В Нидерландах призвали сбивать БПЛА и ракеты над территорией стран НАТО
Глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что Альянс должен перехватывать дроны и ракеты, нарушающие его воздушное пространство. Об этом он заявил в соцсети Х после встречи со своим литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом, сообщает Цензор.НЕТ.
Брекельманс отметил, что нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО "является неприемлемым и опасным".
"Наш ответ должен быть четким. Беспилотники и ракеты, входящие в наше воздушное пространство, должны быть обнаружены и перехвачены. В случае необходимости НАТО должно оказать поддержку отдельным членам Альянса", - подчеркнул нидерандский чиновник.