Генсек НАТО про дальнобійні удари: Найбільший ризик для Європи – це перемога РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії залежатиме від окремих союзників. Він також підкреслив, що на війні завжди є ризики, але найбільший ризик для Європи – це перемога Росії в Україні. З посиланням на слова Столтенберга в інтерв’ю LBC, повідомляє Європейська правда.

Генсек Альянсу, який незабаром має покинути цю посаду, привітав публічні дискусії останніх днів стосовно можливого дозволу Україні завдавати ударів про російській території далекобійною зброєю.

"Ці рішення мають ухвалювати окремі союзники, але важливо, щоб ми тісно консультувалися з цих питань" , – додав він.

Коментуючи занепокоєння деяких союзників стосовно ризику ескалації війни в Україні, Столтенберг нагадав, що йдеться про "повномасштабну війну в Європі, розпочату Москвою".

"На війні немає варіантів без ризику. Але я продовжую вважати, що найбільшим ризиком для нас буде перемога президента Путіна в Україні" , – підкреслив генсек.

Україна прагне використовувати далекобійні ракети для ураження російських авіабаз і військових об'єктів, які використовуються для нападів на українські міста.