Генсек НАТО о дальнобойных ударах: Самый большой риск для Европы - это победа РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по территории России будет зависеть от отдельных союзников. Он также подчеркнул, что на войне всегда есть риски, но самый большой риск для Европы – это победа России в Украине. Со ссылкой на слова Столтенберга в интервью LBC, сообщает Европейская правда.

Генсек Альянса, который вскоре должен покинуть эту должность, приветствовал публичные дискуссии последних дней относительно возможного разрешения Украине наносить удары о российской территории дальнобойным оружием.

"Эти решения должны принимать отдельные союзники, но важно, чтобы мы тесно консультировались по этим вопросам" , – добавил он.

Комментируя беспокойство некоторых союзников относительно риска эскалации войны в Украине, Столтенберг напомнил, что речь идет о "полномасштабной войне в Европе, начатой Москвой".

"На войне нет вариантов без риска. Но я продолжаю считать, что самым большим риском для нас будет победа президента Путина в Украине" , – подчеркнул генсек.

Украина стремится использовать дальнобойные ракеты для поражения российских авиабаз и военных объектов, которые используются для нападений на украинские города.