Німеччина передасть Україні 6 артсистем PzH2000 протягом двох місяців

Німеччина поставить Україні шість cамохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 протягом наступних 2 місяців, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. З посиланням на Stern.de, повідомляє Ділова столиця.

Зауважимо, що на початку місяця Німеччина оголосила про спільний пакет допомоги для України. Серед іншого туди потрапили 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000.

"Я думаю, що шість із них будуть доставлені протягом наступних восьми тижнів" , - сказав Пісторіус.

Він зауважив, що загарбницька війна Росії проти України показує, наскільки важлива артилерія на сучасному полі бою.