Германия передаст Украине 6 артсистем PzH2000 в течении двух месяцев
Германия поставит Украине шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 в течение следующих 2 месяцев, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Со ссылкой на Stern.de, сообщает Деловая столица.
Отметим, что в начале месяца Германия объявила об общем пакете помощи для Украины. Среди прочего туда попали 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 года.
"Я думаю, что шесть из них будут доставлены в течение следующих восьми недель", - сказал Писториус.
Он отметил, что захватническая война России против Украины показывает, как важна артиллерия на современном поле боя.
"Сухопутные силы вряд ли способны действовать без эффективной и оперативной артиллерии", - подчеркнул министр.