Президент Ірану заперечує передачу балістики РФ

Президент Ірану Масуд Пезешкіан стверджує, що його країна не передала Росії зброї з моменту його вступу на посаду наприкінці липня. Про це іранський високопосадовець заявив на пресконференції, яку транслювало національне телебачення, повідомляє Радіо Свобода.

«Цілком можливо, що постачання (деяких видів зброї – ред.) відбулися в минулому... але я можу вас запевнити, що з моменту мого вступу на посаду таких постачань до Росії не було» , – сказав він.

Нещодавно в західних засобах інформації з’явилися повідомлення, що Тегеран надав Кремлю потужні балістичні ракети класу «земля – земля».

Тегеран також зазнав засудження Заходу та нових санкцій через надсилання до Росії зброї, яку Кремль використовує для нападу на українські війська та цивільне населення, зокрема йдеться про смертоносні безпілотники Shahed. Іран уже може і не постачати такі дрони – Росія здобула технологію їхнього виробництва і може продукувати їх самостійно, під назвою «Герань».

69-річний Пезешкіан, якого деякі оглядачі вважають відносно поміркованим, є найбільш високопоставленим іранським чиновником, обраним під час загальнонаціонального голосування. Попри такий мандат президента, політику Ірану у найпринциповіших питаннях визначає не він, а духовний лідер, аятола Алі Хаменеї.

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