Президент Ирана отрицает передачу баллистики РФ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что его страна не передала России оружия с момента вступления в должность в конце июля. Об этом иранское высокопоставленное должностное лицо заявило на пресс-конференции, которую транслировало национальное телевидение, сообщает Радио Свобода.

«Вполне возможно, что поставки (некоторые виды оружия – ред.) состоялись в прошлом… но я могу вас заверить, что с момента моего вступления в должность таких поставок в Россию не было» , – сказал он.

Недавно в западных средствах информации появились сообщения о том, что Тегеран предоставил Кремлю мощные баллистические ракеты класса «земля – земля».

Тегеран также подвергся осуждению Запада и новым санкциям из-за отправки в Россию оружия, которое Кремль использует для нападения на украинские войска и гражданское население, в частности речь идет о смертоносных беспилотниках Shahed. Иран уже может и не поставлять такие дроны - Россия получила технологию их производства и может производить их самостоятельно, под названием «Герань».

69-летний Пезешкиан, которого некоторые обозреватели считают относительно умеренным, является самым высокопоставленным иранским чиновником, избранным во время общенационального голосования. Несмотря на такой мандат президента, политику Ирана в самых принципиальных вопросах определяет не он, а духовный лидер, аятолла Али Хаменеи.

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