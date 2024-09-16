На Курщині підрозділи РФ потрапили в оточення в одному із сіл – DeepState

Російські війська в селі Крем’яне в Курській області перебувають вже певний час у повному оточенні. Про це поінформували аналітики української OSINT-спільноти DeepState, повідомляє Дзеркало тижня.

“З перших днів Курської операції, противник в населеному пункті фактично перебував у оперативному оточенні. За останній час вдалося повністю оточити угрупування в селі, але періодично відбуваються успішні спроби прорватися до оточуючих на ОВТ з БК та їжею” , – розповіли в DeepState.

Зазначається, що про зачистку Крем'яного вже було повідомлено не раз, проте росіяни досі там.

“В перші дні через брехню когось із піхоти, під**и впритул розстріляли ББМ командира одного з батальйонів” , – зауважили аналітики.

В DeepState додають, що з одного боку зачистка села забере багато сил та ресурсів. З іншого підрозділи РФ там затиснуті і ведуть в основному оборонні дії.

deepstatemap

Нагадаємо, 12 вересня ЗСУ розпочали наступ на ще одній ділянці фронту в Курській області - у Глушківському районі, одразу просунувшись там на кілька кілометрів углиб. У підрозділі БпЛА Khorne у суботу показали відео, на якому видно, як українська бронетехніка пройшла через прорив російської оборони там та попрямувала до села Веселе. Там також розповіли, що російські строковики знову опинилися під загрозою оточення, що з ними сьогодні невідомо.