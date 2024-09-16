На Курщине подразделения РФ попали в окружение в одном из сел – DeepState

Российские войска в селе Кременное в Курской области находятся уже некоторое время в полном окружении. Об этом информировали аналитики украинского OSINT-сообщества DeepState, сообщает Зеркало недели.

“С первых дней Курской операции противник в населенном пункте фактически находился в оперативном окружении. За последнее время удалось полностью окружить группировку в селе, но периодически проходят успешные попытки прорваться к окружающим на ВВТ с БК и едой” , – рассказали в DeepState.

Отмечается, что о зачистке Кременного уже было сообщено не раз, однако россияне до сих пор там.

"В первые дни из-за лжи кого-то из пехоты, п**и в упор расстреляли ББМ командира одного из батальонов" , - отметили аналитики.

В DeepState добавляют, что с одной стороны зачистка села отнимет много сил и ресурсов. С другой стороны подразделения РФ там зажаты и ведут в основном оборонительные действия.

В DeepState добавляют, что с одной стороны зачистка села отнимет много сил и ресурсов. С другой стороны подразделения РФ там зажаты и ведут в основном оборонительные действия.

deepstatemap

Напомним, 12 сентября ВСУ начали наступление на еще одном участке фронта в Курской области - в Глушковском районе, сразу продвинувшись там на несколько километров вглубь. В подразделе БпЛА Khorne в субботу показали видео, на котором видно, как украинская бронетехника прошла через прорыв российской обороны там и направилась в село Веселое. Там также рассказали, что российские срочники снова оказались под угрозой окружения, что с ними сегодня неизвестно.