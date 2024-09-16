У Держдепі заявили, що США не готові зняти обмеження на далекобійну зброю

США поки не можуть оголосити про зняття обмежень на застосування далекобійної західної зброї по російській території.Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу, повідомляє Новое время.

Міллер нагадав, що під час останньої зустрічі президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера обговорювалися питання підтримки України та політика західних країн щодо ударів вглиб Росії.

«У мене сьогодні немає оголошень щодо змін у нашій політиці» , — сказав він.

Представник Держдепу зазначив, що західні країни продовжують взаємодію з українськими партнерами і готові надалі забезпечувати Україну зброєю, розвідувальною та іншою підтримкою.