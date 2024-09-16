В Госдепе заявили, что США не готовы снять ограничения на дальнобойное оружие
США пока не могут объявить о снятии ограничений на применение дальнобойного западного оружия по российской территории. Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга, сообщает Новое время.
Миллер напомнил, что во время последней встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера обсуждались вопросы поддержки Украины и политика западных стран относительно ударов вглубь России.
«У меня сегодня нет объявлений об изменениях в нашей политике», — сказал он.
Представитель Госдепа отметил, что западные страны продолжают взаимодействие с украинскими партнерами и готовы в дальнейшем обеспечивать Украину оружием, разведывательной и другой поддержкой.
«И это в дальнейшем будет оставаться нашим обязательством», — подчеркнул он.