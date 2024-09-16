В Госдепе заявили, что США не готовы снять ограничения на дальнобойное оружие

США пока не могут объявить о снятии ограничений на применение дальнобойного западного оружия по российской территории.﻿ Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга, сообщает Новое время.

Миллер напомнил, что во время последней встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера обсуждались вопросы поддержки Украины и политика западных стран относительно ударов вглубь России.

«У меня сегодня нет объявлений об изменениях в нашей политике» , — сказал он.

Представитель Госдепа отметил, что западные страны продолжают взаимодействие с украинскими партнерами и готовы в дальнейшем обеспечивать Украину оружием, разведывательной и другой поддержкой.