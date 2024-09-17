Курс валют НБУ на 17 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 17 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 16 вересня зріс до рівня 41.3591 за 1 долар.
Євро подорожчав на 21 коп. до 46.0079 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 38 коп. до 54.5899 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 20 коп. до 48.9776 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 10 коп. до 10.7712 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.359 100
|EUR
|Євро
|46.007 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.589 900
|CHF
|Швейцарський франк
|48.977 600
|PLN
|Польський злотий
|10.771 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.