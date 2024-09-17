Курс валют НБУ на 17 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 17 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 16 вересня зріс до рівня 41.3591 за 1 долар.

Євро подорожчав на 21 коп. до 46.0079 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 38 коп. до 54.5899 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 20 коп. до 48.9776 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 10 коп. до 10.7712 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.359 100 EUR Євро 46.007 900 GBP Фунт стерлінгів 54.589 900 CHF Швейцарський франк 48.977 600 PLN Польський злотий 10.771 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.