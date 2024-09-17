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Курс валют НБУ на 17 вересня

Курс валют НБУ на 17 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 17 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 16 вересня зріс до рівня 41.3591 за 1 долар.

Євро подорожчав на 21 коп. до 46.0079 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 38 коп. до 54.5899 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 20 коп. до 48.9776 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 10 коп. до 10.7712 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.359 100 +0.042
EUR Євро 46.007 900 +0.212
GBP Фунт стерлінгів 54.589 900 +0.3819
CHF Швейцарський франк 48.977 600 +0.2028
PLN Польський злотий 10.771 200 +0.0974

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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