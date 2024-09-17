Курс валют НБУ на 17 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 17 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 16 сентября, вырос до уровня 41.3591 за 1 доллар.
Евро подорожал на 21 коп до 46.0079 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 38 коп до 54.5899 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 20 коп до 48.9776 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 10 коп до 10.7712 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.359100
|EUR
|Евро
|46.007900
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.589900
|CHF
|Швейцарский франк
|48.977600
|PLN
|Польский злотый
|10.771200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.