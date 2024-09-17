Курс валют НБУ на 17 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 17 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 16 сентября, вырос до уровня 41.3591 за 1 доллар.

Евро подорожал на 21 коп до 46.0079 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 38 коп до 54.5899 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 20 коп до 48.9776 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 10 коп до 10.7712 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.359 100 EUR Евро 46.007 900 GBP Фунт стерлингов 54.589 900 CHF Швейцарский франк 48.977 600 PLN Польский злотый 10.771 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.