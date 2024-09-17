РФ атакувала "Шахедами" Суми: у місті перебої з водою і світлом

У ніч проти 17 вересня росіяни завдали масованого удару "Шахедами" по місту Суми. Про це інформує військова адміністрація Сумської області, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні вночі ворог, використовуючи БпЛА "Шахед", наніс масований авіаційний удар по місту Суми" , – йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

"Сили ППО активно ведуть протиповітряну боротьбу і протидіють ворожим ударам" , – зазначили в адміністрації.

В.о. мера Сум Артем Кобзар повідомив, що внаслідок ударів вода подається в місто з пониженим тиском.

У зв'язку з відсутністю електроенергії на маршрутах у вівторок не курсуватимуть тролейбуси.