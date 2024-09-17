РФ атаковала "Шахедами" Сумы: в городе перебои с водой и светом

В ночь на 17 сентября россияне нанесли массированный удар "Шахедами" по городу Сумы.﻿﻿ Об этом информирует военная администрация Сумской области, сообщает Украинская правда.

"Сегодня ночью враг, используя БпЛА „Шахед", нанес массированный авиационный удар по городу Сумы" , – говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

"Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам" , – отметили в администрации.

И.о. мэра Артем Кобзаря Кобзарь сообщил, что в результате ударов по Сумах вода подается в город с пониженным давлением.

В связи с отсутствием электроэнергии на маршрутах во вторник не будут курсировать троллейбусы.