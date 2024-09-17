РФ атаковала "Шахедами" Сумы: в городе перебои с водой и светом
В ночь на 17 сентября россияне нанесли массированный удар "Шахедами" по городу Сумы. Об этом информирует военная администрация Сумской области, сообщает Украинская правда.
"Сегодня ночью враг, используя БпЛА „Шахед", нанес массированный авиационный удар по городу Сумы", – говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий атаки.
"Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам", – отметили в администрации.
И.о. мэра Артем Кобзаря Кобзарь сообщил, что в результате ударов по Сумах вода подается в город с пониженным давлением.
В связи с отсутствием электроэнергии на маршрутах во вторник не будут курсировать троллейбусы.