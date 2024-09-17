Росія атакувала Україну ударними дронами: як відпрацювала ППО

В ніч на 17 вересня протиповітряна оборона України знищила 34 дрони-камікадзе із 51, запущеного ворогом, 12 БпЛА локаційно втрачені, ще 2 повернулись у Росію, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба командування Повітряних сил.

З 19.00 по 06.00 радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 51 ударного БпЛА із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., мис Чауда –тимчасово окупований Крим.

Повітряний напад противника відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 34 ударні дрони.

Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, дванадцять БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.