Россия атаковала Украину ударными дронами: как отработала ПВО

В ночь на 17 сентября противовоздушная оборона Украины уничтожила 34 дрона-камикадзе из 51, запущенного врагом, 12 БпЛА локально потеряны, еще 2 вернулись в Россию, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил.

С 19.00 по 06.00 радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 51 ударного БпЛА с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, мыс Чауда - временно оккупированный Крым.

Воздушное нападение противника отражали: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 34 ударных дрона.

Кроме того, в результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, двенадцать БпЛА локально потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.