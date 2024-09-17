Байден поговорив телефоном з Трампом після нового замаху

Президент США Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп поговорили телефоном в понеділок після ймовірного замаху на Трампа на його полі для гольфу у Флориді. Про це пише The Hill із посиланням на Трампа і Білий дім, повідомляє Українська правда.

"У нас була дуже приємна розмова. Йшлося про захист Секретної служби" , – зазначив Трамп.

Білий дім охарактеризував дзвінок як "сердечний" і зазначив, що Байден "висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці".

Раніше в понеділок Байден сказав, що Секретній службі "потрібно більше допомоги".

"Я вважаю, що Конгрес має відповісти на їхні потреби, якщо їм справді потрібно більше співробітників Секретної служби. Тож про це ми будемо говорити" , – зазначив чинний президент США.

Раніше повідомлялося, що 15 вересня неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Trump West Palm Beach у Флориді сталася стрілянина. ЗМІ писали що, що політик у цей час був у клубі. За словами джерел, стрілянина була не по Трампу, стрільці цілилися один в одного. Кандидат у президенти жодним чином не постраждав.

Водночас спецслужби, зокрема ФБР, повідомили, що після цієї стрілянини розслідують можливий замах на Трампа.

Президент США Джо Байден високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після цього інциденту, заявивши, що відчув "полегшення", почувши, що Трамп не постраждав.

Видання CNN повідомило, що підозрюваного в імовірній спробі замаху на Трампа Райана Веслі Рута затримали. Видання також зазначило, що він висловлював у соцмережах підтримку Україні після вторгнення Росії.