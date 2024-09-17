Байден поговорил по телефону с Трампом после нового покушения

Президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп поговорили по телефону в понедельник после вероятного покушения на Трампа на его поле для гольфа во Флориде. Об этом пишет The Hill со ссылкой на Трампа и Белый дом, сообщает Украинская правда.

"У нас был очень приятный разговор. Речь шла о защите Секретной службы" , – сообщил Трамп.

Белый дом охарактеризовал звонок как "сердечный" и отметил, что Байден "выразил облегчение от того, что Трамп в безопасности".

Ранее в понедельник Байден сказал, что Секретной службе "нужно больше помощи".

"Я считаю, что Конгресс должен ответить на их потребности, если им действительно нужно больше сотрудников Секретной службы. Так что об этом мы будем говорить" , – отметил нынешний президент США.

Ранее сообщалось, что 15 сентября неподалеку гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба. СМИ писали что, что политик в это время был в клубе. По словам источников, стрельба была не по Трампу, стрелки целились друг в друга. Кандидат в президенты никоим образом не пострадал.

В то же время спецслужбы, в частности ФБР, сообщили, что после этой стрельбы расследуют возможное покушение на Трампа.

Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после этого инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.

Издание CNN сообщило, что подозреваемого в предполагаемой попытке покушения на Трампа Райана Уэсли Рута задержали. Издание также отметило, что он выражал в соцсетях поддержку Украине после вторжения России.