Держдеп: США стурбовані нарощуванням взаємодії між Росією та Північною Кореєю

Офіційний Вашингтон висловив стурбованість у зв’язку з нарощуванням діалогу між режимами РФ і Північної Кореї у військовій сфері. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжуємо бути надзвичайно стурбованими у зв’язку з розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю і Росією" , - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він уточнив, що занепокоєння стосуються підтримки, яку КНДР продовжує передавати Росії для подальшого ведення нею війни проти України.

Крім того, стурбованість викликають перспективи допомоги Пхеньяну з боку РФ, що зрештою дестабілізує ситуацію на Корейському півострові.

Нагадаємо, минулого тижня лідер КНДР Кім Чен Ин прийняв у Пхеньяні секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу. За інформацією ЗМІ, сторони обговорили поглиблення двостороннього "стратегічного діалогу".