Госдеп: США озабочены наращиванием взаимодействия между Россией и Северной Кореей

Официальный Вашингтон выразил озабоченность в связи с наращиванием диалога между режимами РФ и Северной Кореей в военной сфере. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

"Мы продолжаем быть чрезвычайно озабочены в связи с расширением отношений в сфере безопасности между Северной Кореей и Россией" , - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он уточнил, что беспокойство касается поддержки, которую КНДР продолжает передавать России для дальнейшего ведения войны против Украины.

Кроме того, обеспокоенность вызывают перспективы помощи Пхеньяну со стороны РФ, что в конце концов дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове.

Напомним, на прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. По информации СМИ, стороны обсудили углубление двустороннего "стратегического диалога".