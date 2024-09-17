FT: Євросоюз планує надати Україні до 40 млрд євро кредитів без США

ЄС готується до кінця року надати Україні нові кредити на суму до 40 мільярдів євро незалежно від участі США. Про це пише Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Як повідомили джерела, до цього кроку Євросоюз вдався через занепокоєння Брюсселя, що Угорщина перешкодить у забезпеченні необхідних США гарантій для участі в схемі заморожених активів.

Уряд Віктора Орбана, найбільш проросійського лідера ЄС, хоче відкласти рішення щодо схеми заморожених активів на після президентських виборів у США 5 листопада.

Однак Брюссель повинен почати роботу над будь-якою альтернативою упродовж наступних кількох тижнів, оскільки такий крок залежатиме від повноважень, термін дії яких закінчується наприкінці року. Кошти призначені для підтримки фінансової стабільності України, якій, за даними Києва та МВФ, у 2025 році загрожує фінансовий дефіцит у 38 мільярдів доларів.

Згідно з проєктом пропозиції, з якою ознайомилося FT, ЄС залучить невизначену кількість мільярдів кредитів Україні до кінця 2024 року. Такий крок з розширення наявної програми допомоги потребуватиме лише підтримки більшості, а не одностайності, позбавляючи Будапешт права вето.

За даними видання, остаточна цифра може коливатися від 20 до 40 мільярдів євро і буде встановлена ​​Європейською комісією після консультацій з державами-членами.

Хоча початкова схема — за участю США — залишається у планах, проте офіційні особи стверджують, що їм потрібна альтернатива на випадок, якщо Будапешт не відмовиться від свого право вето до виборів у США.

У червні лідери G7 погодилися надати Україні позику в розмірі 50 мільярдів доларів, яка має бути погашена за рахунок майбутніх прибутків від приблизно 260 мільярдів євро заморожених російських іноземних резервів, більша частина яких зберігається в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.

Втім США, прагнучи забезпечити постійний потік доходів для обслуговування позики, вимагають гарантій, що російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишаться замороженими.

Комісія, своєю чергою, запропонувала продовжити дію санкцій ЄС, які призупиняють російські активи, з поточного шестимісячного періоду до 36 місяців, щоб забезпечити більшу правову визначеність. Інші запропоновані варіанти включають продовження санкцій на п'ять років.

Однак Орбан, який раніше наклав вето на підтримку України з боку ЄС, за даними джерел блокує таке продовження. Представник уряду Угорщини сказав послам ЄС у Брюсселі в понеділок, що це питання потрібно буде вирішити після виборів у США.

Як альтернативу ЄС зараз розглядає можливість надання позик у рамках наявного пакета фінансової підтримки, термін дії якого закінчується наприкінці року. Схема передбачатиме збільшення загального обсягу запозичень блоку та підтримуватиметься загальним бюджетом ЄС.

Офіційні особи Брюсселя сподіваються, що Вашингтон все ж таки зрештою надасть кошти, таким чином зменшивши вплив ЄС. Якщо США вирішать надати позики в односторонньому порядку, Брюссель повинен почати роботу в найближчі кілька тижнів, щоб вчасно усунути всі необхідні законодавчі перешкоди, оскільки пакет підтримки для України закінчується в кінці року.

«Необхідно терміново прийняти пропозиції до кінця жовтня, щоб до кінця 2024 року кредит Союзу можна було вивільнити для майбутніх виплат траншами», — йдеться в пропозиції.

Ця пропозиція в кінцевому підсумку використовуватиме доходи від заморожених активів, які оцінюються в 2,5-3 мільярди євро на рік, для погашення кредиту. Зараз ці прибутки спрямовуються в Україну через бюджет ЄС.