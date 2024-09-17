FT: Евросоюз планирует предоставить Украине до 40 млрд евро кредитов без США

ЕС готовится к концу года предоставить Украине новые кредиты на сумму до 40 миллиардов евро вне зависимости от участия США. Об этом пишет Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Как сообщили источники, к этому шагу Евросоюз прибег из-за беспокойства Брюсселя, что Венгрия помешает в обеспечении необходимых США гарантий для участия в схеме замороженных активов.

Правительство Виктора Орбана, наиболее пророссийского лидера ЕС, хочет отложить решение о схеме замороженных активов на период после президентских выборов в США 5 ноября.

Однако Брюссель должен начать работу над любой альтернативой в течение нескольких недель, поскольку такой шаг зависит от полномочий, срок действия которых истекает в конце года. Денежные средства предназначены для поддержки финансовой стабильности Украины, которой, по данным Киева и МВФ, в 2025 году грозит финансовый дефицит в 38 миллиардов долларов.

Согласно проекту предложения, с которым ознакомилось FT, ЕС привлечет неопределенное количество миллиардов кредитов Украине до конца 2024 года. Такой шаг по расширению существующей программы помощи потребует только поддержки большинства, а не одноголосного решения, лишая Будапешт права вето.

По данным издания, окончательная цифра может колебаться от 20 до 40 миллиардов евро и будет установлена ​​Европейской комиссией после консультаций с государствами-членами.

Хотя начальная схема — с участием США — остается в планах, однако официальные лица утверждают, что им нужна альтернатива на случай, если Будапешт не откажется от своего права вето до выборов в США.

В июне лидеры G7 согласились предоставить Украине ссуду в размере 50 миллиардов долларов, которая должна быть погашена за счет будущих доходов от примерно 260 миллиардов евро замороженных российских иностранных резервов, большая часть которых хранится в Euroclear, бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг.

США, стремясь обеспечить постоянный поток доходов для обслуживания займа, требуют гарантий, что российские активы, большинство из которых хранятся в Европе, останутся замороженными.

Комиссия, в свою очередь, предложила продлить действие санкций ЕС, блокирующих российские активы, с текущего шестимесячного периода до 36 месяцев, чтобы обеспечить большую правовую определенность. Другие предложенные варианты включают продление санкций на пять лет.

Однако Орбан, ранее наложивший вето на поддержку Украины со стороны ЕС, по данным источников блокирует такое продолжение. Представитель правительства Венгрии сказал послам ЕС в Брюсселе в понедельник, что этот вопрос предстоит решить после выборов в США.

В качестве альтернативы ЕС сейчас рассматривает возможность предоставления ссуд в рамках существующего пакета финансовой поддержки, срок действия которого истекает в конце года. Схема будет предусматривать увеличение общей суммы заимствований блока и поддерживаться общим бюджетом ЕС.

Официальные лица Брюсселя надеются, что Вашингтон все же в конце концов предоставит средства, таким образом уменьшив груз ЕС. Если США решат предоставить ссуды в одностороннем порядке, Брюссель должен начать работу в ближайшие несколько недель, чтобы вовремя устранить все необходимые законодательные препятствия, поскольку пакет поддержки для Украины истекает в конце года.

"Необходимо срочно принять предложения до конца октября, чтобы до конца 2024 года кредит Союза можно было высвободить для будущих выплат траншами", - говорится в предложении.

Это предложение будет в конечном итоге использовать доходы от замороженных активов, которые оцениваются в 2,5-3 миллиарда евро в год, для погашения кредита. Сейчас эти доходы направляются в Украину через бюджет ЕС.