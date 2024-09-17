Міноборони Нідерландів про терміни завершення війни: Треба бути реалістами

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що російсько-українська війна не завершиться ні у 2024 році, ні у 2025, а тому необхідно дивитися на довгострокову перспективу та не створювати хибних очікувань. Про це він заявив у інтерв'ю LRT, повідомляє Європейська правда.

Журналісти запитали у Брекельманс, чи вірить він, що війна в Україні може завершитися вже цього року.

"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, не думаю, що вона закінчиться і наступного року" , – вважає він.

Очільник нідерландського оборонного відомства заявив, що необхідно надати Україні якомога більшу військову підтримку, "але потрібно бути реалістами", адже ситуація на полі бою дуже складна.

"Це означає, що ми повинні зробити більше, але ми також не повинні завищувати наші очікування" , – наголосив він.

Також Брекельманс вважає, що Україні необхідно надавати підтримку і водночас дивитися на довгострокову перспективу, щоб люди в Європі були готові підтримувати країну тривалий час.

"Тому ми не повинні створювати помилкові очікування, щоб люди не розчаровувалися" , – наголосив він та додав, що необхідно бути оптимістами і водночас залишатися реалістами.

Нещодавно Нідерланди засудили постачання балістичних ракет Іраном до Росії та виступили за посилення санкцій Європейським Союзом.