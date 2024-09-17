Минобороны Нидерландов о сроках завершения войны: Надо быть реалистами

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что российско-украинская война не завершится ни в 2024 году, ни в 2025, поэтому необходимо смотреть на долгосрочную перспективу и не создавать ложных ожиданий. Об этом он заявил в интервью LRT, сообщает Европейская правда.

Журналисты спросили у Брекельманса, верит ли он, что война в Украине может завершиться уже в этом году.

"Я не думаю, что война закончится в этом году, не думаю, что она закончится и в следующем году" , – считает он.

Глава нидерландского оборонного ведомства заявил, что необходимо предоставить Украине как можно большую военную поддержку, "но нужно быть реалистами", ведь ситуация на поле боя очень сложная.

"Это значит, что мы должны сделать больше, но мы также не должны завышать наши ожидания" , – подчеркнул он.

Также Брекельманс считает, что Украине необходимо оказывать поддержку и смотреть на долгосрочную перспективу, чтобы люди в Европе были готовы поддерживать страну длительное время.

"Поэтому мы не должны создавать ложные ожидания, чтобы люди не разочаровались" , - подчеркнул он и добавил, что необходимо быть оптимистами и одновременно оставаться реалистами.

Недавно Нидерланды осудили поставки баллистических ракет по Ирану в Россию и выступили за усиление санкций Европейским Союзом.