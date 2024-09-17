В ISW пояснили рішення Путіна збільшити чисельність російської армії

Зусилля Росії збільшити чисельність збройних сил є частиною довгострокової мети РФ, яка виходить за межі війни проти України. Ця мета спрямована на збільшення чисельності та загального потенціалу російської армії шляхом довгострокових широкомасштабних реформ збройних сил. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Ці реформи тривають з початку 2023 року і включають відновлення Московського та Ленінградського військових округів і формування нових армійських корпусів, загальновійськових армій, а також механізованих і повітряно-десантних дивізій.

У міру того, як російські військові починають формувати нові дивізії, армійські корпуси та армії, їх укомплектованість має зростати паралельно, принаймні на папері, зазначають в ISW.

"Проте здатність Росії належним чином здійснити ці реформи та інтегрувати збільшення бойового персоналу частково залежить від її ведення війни в Україні, як раніше оцінював ISW" , - йдеться у звіті.

Середньострокові та довгострокові обмеження щодо формування збройних сил та економічні обмеження продовжуватимуть погіршувати здатність Росії підтримувати збільшення чисельності своїх військових і належно впроваджувати намічені реформи, зауважили в Інституті.

Нагадаємо, Путін своїм указом розпорядився збільшити штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тисяч осіб. Чисельність військовослужбовців зросте до 1,5 млн осіб.

За оцінками ISW, Путін не схильний оголошувати нову хвилю мобілізації в РФ. Однак він не виключає такої можливості.