В ISW объяснили решение Путина увеличить численность российской армии
Усилия России по увеличению численности вооруженных сил являются частью долгосрочной цели РФ, выходящей за пределы войны против Украины. Эта цель направлена на увеличение численности и общего потенциала российской армии путем долгосрочных широкомасштабных реформ вооруженных сил. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.
Эти реформы продолжаются с начала 2023 г. и включают восстановление Московского и Ленинградского военных округов и формирование новых армейских корпусов, общевойсковых армий, а также механизированных и воздушно-десантных дивизий.
По мере того, как российские военные начинают формировать новые дивизии, армейские корпуса и армии, их укомплектованность должна расти параллельно, по крайней мере, на бумаге, отмечают в ISW.
"Однако способность России должным образом провести эти реформы и интегрировать увеличение боевого персонала частично зависит от ее ведения войны в Украине, как ранее оценивал ISW", - говорится в отчете.
Среднесрочные и долгосрочные ограничения по формированию вооруженных сил и экономические ограничения будут продолжать ухудшать способность России поддерживать увеличение численности своих военных и надлежащим образом внедрять намеченные реформы, отметили в Институте.
Напомним, Путин своим указом распорядился увеличить штатную численность российской армии до 2 млн 389 тысяч человек. Численность военнослужащих вырастет до 1,5 млн человек.
По оценкам ISW, Путин не склонен объявлять новую волну мобилизации в РФ. Однако он не исключает такой возможности.