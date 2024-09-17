На Харківщині окупанти активізували застосування бронетехніки та готуються до наступу – військовий

Командир підрозділу TERRA Микола Волохов із позивним "Абдулла" розповів, що російські окупанти не полишають спроб прорвати фронт на сході Харківської області. Під час телемарафону він припустив, що вони готуються на цій ділянці до нового наступу, про що свідчить збільшення їх бронетехніки, повідомляє Дзеркало тижня.

"Останнім часом мені здавалося, що ми вирішили проблему з бронетехнікою. Була певна динаміка із самого початку заходу 3-ї ОШБр в зону відповідальності у Харківській області. Техніки ставало менше — спершу її було надзвичайно багато, ми її палили. А на цей час ми спостерігаємо збільшення бронетехніки, збільшення активності РФ у використанні танків, БМП" , — розповів військовий. ﻿

"Промацати" оборонні рубежі ЗСУ росіяни намагаються розвідкою боєм. Волохов припустив, що скоро розпочнеться те, що вони називають "распутіца" — період, коли ґрунтові дороги стають непрохідними або важкопрохідними внаслідок сезонних погодних змін.

"І застосовувати техніку не буде можливо так, як зараз. І, здається, ніби вони хочуть зробити ривок, покращити свої позиції. Хочуть вибити нас з тієї ділянки, яку не так давно ми відбили у них" , – додав Волохов.

Він також розповів про втрати росіян на цій ділянці минулого тижня: 124 "двохсотих", 174 "трьохсотих", знищено вісім БМП, дев'ять гармат, два танки, 14 мотоциклів, вісім бліндажів-укриттів і багато іншої техніки.