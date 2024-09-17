На Харьковщине оккупанты активизировали применение бронетехники и готовятся к наступлению – военный

Командир подразделения TERRA Николай Волохов с позывным "Абдулла" рассказал, что российские оккупанты не оставляют попыток прорвать фронт на востоке Харьковской области. Во время телемарафона он предположил, что они готовятся на этом участке к наступлению, о чем свидетельствует увеличение количества их бронетехники, сообщает Зеркало недели.

"В последнее время мне казалось, что мы решили проблему с бронетехникой. Была определенная динамика с самого начала захода 3-й ОШБр в зону ответственности в Харьковской области. Техники становилось меньше — сначала ее было очень много, мы ее жгли. А в настоящее время мы наблюдаем увеличение бронетехники, увеличение активности РФ в использовании танков, БМП" , — рассказал военный.

"Прощупать" оборонные рубежи ВСУ россияне пытаются разведкой боем. Волохов предположил, что скоро начнется то, что они называют распутицей — период, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми или труднопроходимыми в результате сезонных погодных изменений.

"И применять технику не будет возможно так, как сейчас. И, кажется, будто они хотят сделать рывок, улучшить свои позиции. Хотят выбить нас из того участка, который недавно мы отбили у них" , — добавил Волохов.

Он также рассказал о потерях россиян на этом участке на прошлой неделе: 124 "двухсотых", 174 "трехсотых", уничтожены восемь БМП, девять пушек, два танка, 14 мотоциклов, восемь блиндажей-укрытий и много другой техники.