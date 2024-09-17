Politico: Залужний був проти операції ЗСУ в Курській області

Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, який зараз є послом України в Лондоні, був проти наступу в Курській області, коли президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про нього на початку цього року і наполягав на його проведенні. Про це пише Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

Серед інших, хто виступив проти наступу, був Еміль Ішкулов, командир 80-ї десантно-штурмової бригади України. Він був звільнений у липні на тлі протестів високопоставлених офіцерів, які закликали залишити його на посаді.

Два високопоставлені українські військові чиновники зазначили, що Ішкулов заперечував проти Курської операції, побоюючись, що його бригада може виявитися занадто вразливою всередині Росії й що кількість жертв може різко зрости.

Заперечення Залужного проти вторгнення, тим часом, полягало в тому, що, за словами цих чиновників, не було чіткого другого кроку після успішного прориву кордону елітними українськими підрозділами, сформованими з чотирьох бригад. Залужний запитав: коли ви отримаєте плацдарм, що далі?

"Він так і не отримав чіткої відповіді від Зеленського. Він відчував, що це була гра" , — сказав один з чиновників.

Нагадаємо, що CNN писав, що курська операція вважається успішною, але її ціна виявилася високою. 14 українських військових в інтерв'ю CNN заявили, що курська наступальна операція була важкою операцією з однаковим рівнем втрат, як і на інших ділянках фронту. Вони сказали, що через п'ять тижнів вона стає все складнішою, а деякі навіть поставили під сумнів рішення про початок вторгнення.