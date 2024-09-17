Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Лондоне, был против наступления в Курской области, когда президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о нем в начале этого года и настаивал на его проведении. Об этом пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

Среди других, кто выступил против наступления, был Эмиль Ишкулов, командир 80-й десантно-штурмовой бригады Украины. Он был уволен в июле на фоне протестов высокопоставленных офицеров, которые призывали оставить его в должности.

Два высокопоставленных украинских военных чиновника отметили, что Ишкулов возражал против Курской операции, опасаясь, что его бригада может оказаться слишком уязвимой внутри России и что количество жертв может резко возрасти.

Возражение Залужного против вторжения заключалось в том, что, по словам этих чиновников, не было четкого второго шага после успешного прорыва границы элитными украинскими подразделениями, сформированными из четырех бригад. Залужный спросил: когда вы получите плацдарм, что дальше?

"Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это была игра", — сказал один из чиновников.

Напомним, что CNN писал, что курская операция считается успешной, но ее цена оказалась высокой. 14 украинских военных в интервью CNN заявили, что курская наступательная операция была тяжелой операцией с одинаковым уровнем потерь, как и на других участках фронта. Они сказали, что через пять недель она становится все сложнее, а некоторые даже подвергли сомнению решение о начале вторжения.