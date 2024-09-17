Україна отримає 100 млн євро від Німеччини, щоб "допомогти пережити зиму" – МЗС

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Києву додаткові 100 мільйонів євро допомоги, щоб допомогти Україні пережити зиму, повідомляє Лівий берег.

"Очевидно, що наближається осінь, зима стукає у двері" , ‒ сказала Бербок під час поїздки до Молдови.

Вона додала, що Росія планує відновити "зимову війну, щоб зробити життя людей в Україні якомога нужденним".

У минулому Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні напередодні різкого зниження температури.

Цієї ночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області. Об’єкти критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення.

У Сумах знеструмлені усі об'єкти водоканалу, водоканал перейшов на аварійно-резервне живлення. Вода подається в місто з пониженим тиском. Через відсутність електроенергії на маршрутах сьогодні не курсуватимуть тролейбуси.