Украина получит 100 млн евро от Германии, чтобы "помочь пережить зиму" – МИД
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Киеву дополнительные 100 миллионов евро помощи, чтобы помочь Украине пережить зиму, сообщает Левый берег.
"Очевидно, что приближается осень, зима стучит в дверь", – сказала Бербок во время поездки в Молдову.
Она добавила, что Россия планирует возобновить "зимнюю войну, чтобы сделать жизнь людей в Украине как можно нуждающейся".
В прошлом Россия активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине в преддверии резкого понижения температуры.
Этой ночью российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Сумской области. Объекты критической инфраструктуры – водоканалы, больницы и другие – подключены к системам резервного питания.
В Сумах обесточены все объекты водоканала, водоканал перешел на аварийно-резервное питание. Вода подается в город с пониженным давлением. Из-за отсутствия электроэнергии на маршрутах сегодня не будут курсировать троллейбусы.