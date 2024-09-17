Украина получит 100 млн евро от Германии, чтобы "помочь пережить зиму" – МИД

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Киеву дополнительные 100 миллионов евро помощи, чтобы помочь Украине пережить зиму, сообщает Левый берег.

"Очевидно, что приближается осень, зима стучит в дверь" , – сказала Бербок во время поездки в Молдову.

Она добавила, что Россия планирует возобновить "зимнюю войну, чтобы сделать жизнь людей в Украине как можно нуждающейся".

В прошлом Россия активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине в преддверии резкого понижения температуры.

Этой ночью российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Сумской области. Объекты критической инфраструктуры – водоканалы, больницы и другие – подключены к системам резервного питания.

В Сумах обесточены все объекты водоканала, водоканал перешел на аварийно-резервное питание. Вода подается в город с пониженным давлением. Из-за отсутствия электроэнергии на маршрутах сегодня не будут курсировать троллейбусы.