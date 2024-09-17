РФ обстрілює Сумщину через успіхи ЗСУ в Курській області – ОСУВ "Сіверськ"

Російські військові обстрілюють Сумську область, бо бачать успіхи українських військ у Курській області Росії, проте обстріли тривали б у будь-якому разі, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник, повідомляє Радіо Свобода.

"Це просто справа часу, коли вони все це будуть скидати на нас. Або тут, або в іншому місті. Але вони будуть бити по Україні, все, що у них є, весь арсенал застосовуючи. Тож я вбачаю собі, як військова людина, те, що вони бачать наші успіхи в Курській операції, і вже і поруч з ними, тож, напевно, є певний острах, що ми якось будемо діяти в інших містах прикордоння" , – сказав речник ОСУВ "Сіверськ".

Натомість, каже Вадим Мисник, російські військові зменшили кількість мінометних обстрілів прикордоння Сумщини, а також припинили обстрілювати КАБами Харківщину.

"Ми вже не помічаємо: або значно зменшилось, або взагалі відсутні в деяких регіонах у нас обстріли з мінометів. Такого як і ближнього бою, так буквально кілька кілометрів – ми не даємо ворогу такої можливості…

Коли ворог спробував вести наступальні дії на Харківському напрямку, обстріли КАБами з Сумщини зовсім припинилися. Буквально, вони припинилися. Не було ні з гелікоптерів НАРами, ні КАБами з літаків, жодного не було. Тобто вони сконцентрувалися саме на Харківському напрямку, що говорить, що в них теж ресурс не безмежний. Вони десь мають щось робити, але ж в іншому місці це зовсім припиняється.

З початком Курської операції ситуація помінялася до навпаки. Тобто на Харківщині кажуть, що там припинилися обстріли КАБами, де вони Вовчанськ рівняли з землею і інші населені пункти, а посилилися саме на Сумському" , – сказав Мисник.

Обласна влада Сумщини 5 вересня з огляду на російські обстріли ухвалила рішення розширити перелік населених пунктів для евакуації.

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