РФ обстреливает Сумщину из-за успехов ВСУ в Курской области – ОСГВ "Северск"

Российские военные обстреливают Сумскую область, видя успехи украинских войск в Курской области России, однако обстрелы продолжались бы в любом случае, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Северск" Вадим Мысник, сообщает Радио Свобода.

"Это просто дело времени, когда они все это будут сбрасывать на нас. Или здесь, или в другом городе. Но они будут бить по Украине, все, что у них есть, весь арсенал применяя. Так что я вижу себе, как военный человек, то, что они видят наши успехи в Курской операции, и уже и рядом с ними, поэтому, наверное, есть определенный страх, что мы как-то будем действовать в других городах приграничья" , - сказал спикер ОСГВ "Северск".

В то же время, говорит Вадим Мысник, российские военные уменьшили количество минометных обстрелов приграничья Сумщины, а также прекратили обстреливать КАБами Харьковщину.

"Мы уже не замечаем: либо значительно уменьшилось, либо вообще отсутствуют в некоторых регионах у нас обстрелы из минометов. Такого, как и ближнего боя, так буквально несколько километров – мы не даем врагу такой возможности…﻿

Когда враг попытался вести наступательные действия в Харьковском направлении, обстрелы УАБами из Сумщины совсем прекратились. Буквально они прекратились. Не было ни с вертолетов НАРами, ни УАБами из самолетов, ни одного не было. То есть они сконцентрировались именно на Харьковском направлении, что говорит, что у них тоже ресурс не безграничный. Они где-то должны что-то делать, но в другом месте это совсем прекращается.

С началом Курской операции наша ситуация поменялась наоборот. То есть в Харьковской области говорят, что там прекратились обстрелы УАБами, где они Волчанск равняли с землей и другие населенные пункты, а усилились именно на Сумском" , - сказал Мысник.

Областные власти Сумщины 5 сентября, учитывая российские обстрелы, приняли решение расширить перечень населенных пунктов для эвакуации.

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