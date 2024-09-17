У Львівській та Франківській областях тривога через невідомі безпілотники

У Львівській та Івано-Франківській області опівдні у вівторок, 17 вересня, раптово оголосили повітряну тривогу через невстановлений безпілотний літальний апарат у повітряному просторі Львівської області, повідомляє Дзеркало тижня.

Згодом Львівська обласна військова адміністрація заявила про загрозу ударних безпілотників для області та закликала жителів регіону не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Моніторингові пабліки пишуть, що БПЛА рухається в напрямку Львова із південного заходу.

Зазначимо, що максимально на захід цієї ночі російські ударні дрони просунулися на Київщині та Черкащині, а в більш західних регіонах повітряну тривогу не оголошували, рух дронів не фіксували.