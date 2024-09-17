Во Львовской и Франковской областях тревога из-за неизвестных беспилотников

Во Львовской и Ивано-Франковской области в полдень во вторник, 17 сентября, внезапно объявили воздушную тревогу из-за неустановленного беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве Львовской области, сообщает Зеркало недели.

Позже Львовская областная военная администрация заявила об угрозе ударных беспилотников для области и призвала жителей региона не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Мониторинговые паблики пишут, что БПЛА двигается в направлении Львова с юго-запада.

Отметим, что максимально на запад этой ночью российские ударные дроны продвинулись в Киевской и Черкасской областях, а в более западных регионах воздушная тревога не объявлялась, движение дронов не фиксировалось.