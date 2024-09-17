Гетманцев назвав проєкт держбюджету на наступний рік "бюджетом песимізму"

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев охарактеризував проєкт бюджету на 2025 рік як "бюджет песимізму", повідомляє Економічна правда.

Нардеп зазначив, що проєкт бюджету викликає чимало питань, попри свій реалізм і зрозумілість мотивів його авторів. Однією з основних проблем, на його думку, є макропрогноз, зокрема прогнози інфляції.

"Прогноз інфляції є одним із найбільших ризиків виконання бюджету. Не тому, що інфляція висока або низька, а тому, що вона різна" , - пояснив він.

Національний банк України прогнозує інфляцію на кінець 2025 року на рівні 6,6%, середньорічну - 8,2%.

У той же час, уряд прогнозує інфляцію на кінець року на рівні 9,5%, а середню за рік - 9,7%.

Ця різниця створює потенційний конфлікт між монетарною та фіскальною політикою, який, на думку Гетманцева, необхідно усунути ще до ухвалення бюджету.