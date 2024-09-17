Гетманцев назвал проект госбюджета на следующий год "бюджетом пессимизма"

Глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев охарактеризовал проект бюджета на 2025 год как "бюджет пессимизма", сообщает Экономическая правда.

Нардеп отметил, что проект бюджета вызывает немало вопросов, несмотря на свой реализм и понятность мотивов его авторов. Одной из основных проблем, по его мнению, является макропрогноз, в частности прогнозы инфляции.

"Прогноз инфляции является одним из самых больших рисков выполнения бюджета. Не потому, что инфляция высокая или низкая, а потому, что она разная" , - пояснил он.

Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на конец 2025 года на уровне 6,6%, среднегодовую - 8,2%.

В то же время, правительство прогнозирует инфляцию на конец года на уровне 9,5%, а среднюю за год - 9,7%.

Эта разница создает потенциальный конфликт между монетарной и фискальной политикой, который, по мнению Гетманцева, необходимо устранить еще до принятия бюджета.