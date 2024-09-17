Трамп переконаний, що за його президентства США "прекрасно порозуміються" з Китаєм та РФ

45-й президент США та кандидат від Республіканської партії на наступних виборах Дональд Трамп вважає, що у разі перемоги зможе "добре поладити" з Росією та Китаєм. Про це він заявив в інтерв'ю блогеру і криптовалютнику Фаруку Сармаду, повідомляє Європейська правда.

Він впевнений, що "чудово порозуміється" з Китаєм та Росією.

"Я не знаю, чи вороги вони. Я думаю, ми прекрасно порозуміємося з Китаєм. Я думаю, ми чудово порозуміємося з Росією" , – сказав Трамп.

Також кандидат у лідери США наголосив, що хоче завершення російсько-української війни "якомога скоріше", та висловив бажання, щоб "Росія врегулювала цю ситуацію".

Як відомо, Трамп на дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

Гарріс своєю чергою заявила, що якби останні роки президентом був він, а не Джо Байден, це стало би катастрофою для України та Східної Європи.